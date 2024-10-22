В Уссурийске водитель без прав устроил ДТП и поспешил скрыться

Водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Succeed. От удара последний автомобиль продолжил движение по инерции и врезался в леера. Виновник ДТП покинул свою машину и скрылся с места аварии, однако его нашли и доставили в отдел полиции.