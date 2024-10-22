В Уссурийске водитель без прав устроил ДТП и поспешил скрыться

В Уссурийске водитель без прав устроил ДТП, за что получил ряд административных протоколов и арест. Детали аварии раскрыли в пресс-службе УМВД России по Приморью.
Водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Succeed. От удара последний автомобиль продолжил движение по инерции и врезался в леера. Виновник ДТП покинул свою машину и скрылся с места аварии, однако его нашли и доставили в отдел полиции.
В отношении 35-летнего жителя города составили ряд административных протоколов за оставление места ДТП, повреждение дорог, выезд на встречную полосу, вождение без прав и другие.
Общая сумма штрафов превысила 17 тысяч рублей, а по решению суда мужчину приговорили к административному аресту на сутки.