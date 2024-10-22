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Иномарка врезалась в пассажирский автобус в Хабаровске

Авария произошла утром 22 октября.

Источник: Комсомольская правда

Утром 22 октября в Хабаровске произошло ДТП. Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом междугороднего маршрута. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В 7:40 в районе дома № 106 улицы Краснореченской водитель «Хонда Фит» при перестроении не удостоверился в безопасности маневра и врезался в автобус, который не находился на маршруте и был без пассажиров.

«После столкновения “Хонда” продолжила движение, что привело к повреждению дорожного ограждения и знака. Движение трамваев на этом участке было приостановлено», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

В ДТП никто не пострадал. Движение трамваев было восстановлено в 9:10.