Иномарка врезалась в пассажирский автобус в Хабаровске

Утром 22 октября в Хабаровске произошло ДТП. Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом междугороднего маршрута. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В 7:40 в районе дома № 106 улицы Краснореченской водитель «Хонда Фит» при перестроении не удостоверился в безопасности маневра и врезался в автобус, который не находился на маршруте и был без пассажиров.
«После столкновения “Хонда” продолжила движение, что привело к повреждению дорожного ограждения и знака. Движение трамваев на этом участке было приостановлено», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
В ДТП никто не пострадал. Движение трамваев было восстановлено в 9:10.