Бабушка с внучкой получили тяжелое отравление ядовитым газом в Петропавловске

«Здесь опасность в том, что зачастую люди пренебрегают элементарными правилами, то есть начинают приспосабливать для обогрева помещений самодельные электрические обогреватели. Да, также пользуются газовыми обогревателями, что, конечно, категорически не допускается в этих помещениях. Все должно быть заводского изготовления. Ну, и хотелось бы, конечно, рекомендовать жителям: сейчас вот мы активно внедряем датчики угарного газа», — заявил начальник городского УЧС Ержан Шарипов.