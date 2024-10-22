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Бабушка с внучкой получили тяжелое отравление ядовитым газом в Петропавловске

Тяжелое отравление ядовитым газом получили бабушка и внучка в Петропавловске — в комнату занесли бензиновый генератор, передает сайт телеканала КТК.

Инцидент произошел в дачном обществе микрорайона Заречный. Сообщается, что после паводка уцелели лишь несколько строений, в них пока нет электричества. В дом занесли бензиновый генератор — строение быстро заполнилось продуктами горения, а оставшиеся в нем бабушка и внучка получили отравление. 14-летняя девочка успела позвонить матери и сообщить, что им с бабушкой внезапно стало плохо.

Известно, что 68-летнюю пенсионерку доставили в реанимацию, а ребенка госпитализировали в детскую больницу. Состояние обеих пострадавших медики оценили как средней тяжести.

«Здесь опасность в том, что зачастую люди пренебрегают элементарными правилами, то есть начинают приспосабливать для обогрева помещений самодельные электрические обогреватели. Да, также пользуются газовыми обогревателями, что, конечно, категорически не допускается в этих помещениях. Все должно быть заводского изготовления. Ну, и хотелось бы, конечно, рекомендовать жителям: сейчас вот мы активно внедряем датчики угарного газа», — заявил начальник городского УЧС Ержан Шарипов.