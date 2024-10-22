«Достал пистолет и затолкал в авто»: в Новосибирске судят парня за похищение своей девушки у ночного клуба

— 20-летняя потерпевшая позвонила молодому человеку и попросила забрать ее из бара. Мужчина подъехал к бару на такси, они поругались. Обвиняемый стал силой сажать девушку в машину, окружающие люди были против. Тогда он достал охолощенный пистолет Retay Arms и произвел три выстрела в воздух, — сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Железнодорожного района.