«Достал пистолет и затолкал в авто»: в Новосибирске судят парня за похищение своей девушки у ночного клуба

В Новосибирске начался суд над 22-летним парнем за похищение своей девушки со стрельбой. ЧП произошло в ночь на 18 июня у одного из баров-ресторанов с танцами на улице Вокзальная магистраль, 16.
— 20-летняя потерпевшая позвонила молодому человеку и попросила забрать ее из бара. Мужчина подъехал к бару на такси, они поругались. Обвиняемый стал силой сажать девушку в машину, окружающие люди были против. Тогда он достал охолощенный пистолет Retay Arms и произвел три выстрела в воздух, — сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Железнодорожного района.
Затем парень силой затолкал свою девушку в такси, стал избивать ее. Таксист отвез их в одну из гостиниц, девушка осталась в номере. Наутро она сбежала, пошла в полицию и написала заявление на своего парня. Следователи возбудили уголовное дело о похищении с применением насилия.
— Потерпевшая зафиксировала синяки, ссадины и кровоподтеки на лице, руках и груди. С обвиняемым они знакомы два года, ранее состояли в романтических отношениях. Обвиняемый ранее не судим, официально не работает, характеризуется удовлетворительно. Задержанный находится в СИЗО, — рассказала КП-Новосибирск Марина Дашковская, помощник прокурора Железнодорожного района.
Редакция КП-Новосибирск ищет очевидцев, мы готовы опубликовать версию потерпевшей и обвиняемого на условиях анонимности. Уголовное дело рассматривается в суде.