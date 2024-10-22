Жителя Иркутской области задержали с 300 кг байкальского омуля на руках

В Иркутской области сибиряк попался с 300 кг байкальского омуля на руках. Этот вид рыбы запрещено вылавливать. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД региона, 37-летнего водителя «Мицубиси» остановили во время операции «Нерест» в поселке Баяндай Эхирит-Булагатского района. С собой у него было 15 ящиков с рыбой без документов.
— Для выяснения обстоятельств произошедшего сотрудники доставили жителя Иркутского района в отдел полиции. Дознавателю мужчина пояснил, что приобрел все 1660 хвостов омуля в селе Еланцы Ольхонского района для личного потребления, а не для продажи. Однако его историю полицейские поставили под сомнение, — поделились в ведомстве.
Ущерб от вылова омуля оценивается в более 11,5 миллиона рублей. Рыбу направили на исследование, которое показало, что ее выловили сетями. Сейчас заведено уголовное дело. Расследование продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе поймали химика-технолога, который устроил на своей даче нарколабораторию. При осмотре наркоцеха были найдены запрещенные вещества.