Жителя Иркутской области задержали с 300 кг байкальского омуля на руках

В Иркутской области сибиряк попался с 300 кг байкальского омуля на руках. Этот вид рыбы запрещено вылавливать. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД региона, 37-летнего водителя «Мицубиси» остановили во время операции «Нерест» в поселке Баяндай Эхирит-Булагатского района. С собой у него было 15 ящиков с рыбой без документов.