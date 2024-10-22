Неизвестные хищники растерзали сотню овец в ЗКО

«В четыре часа топот, грохот, шум. Побежал Калиев Тлек проверять, уже овцы разорваны, горла порваны. Потоптали от страха друг друга. Со 156 голов осталось 50 голов. Из них 15 штук вынужденный забой был. Собаки стаями ходят по 10−15 штук, никто их не отстреливает, не контролирует», — пожаловался местный житель Есенгельды Айтмугамбетов.