Шесть человек погибли на Кубе из-за тропического шторма «Оскар»

В последних двух погибло в общей сложности шесть человек.
Несколько районов Гуантанамо остаются отрезанными водой. Повреждены более тысячи домов. В провинции проводится спасательная операция.
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Наибольший ущерб нанесён провинции Гуантанамо: сильные наводнения — в городах Баракоа (на видео), Маиси, Имейас и Сан-Антонио-дель-Сур.
В последних двух погибло в общей сложности шесть человек.
Несколько районов Гуантанамо остаются отрезанными водой. Повреждены более тысячи домов. В провинции проводится спасательная операция.
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