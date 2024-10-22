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Крыши зданий гостиничного комплекса горят в Анапе на площади 1,1 тыс. кв. м

Из гостиничного комплекса эвакуировано не менее 60 человек.

Источник: Аргументы и факты

В Анапе произошёл пожар в гостинице, огнь охватил площадь 1 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Инцидент случился в населённом пункте Сукко.

Из отеля эвакуированы не менее 60 человек. По предварительным сведениям, в результате ЧП никто не пострадал.

«В селе Сукко загорелись кровли двух зданий гостиничного комплекса на общей площади 1 100 квадратов. Предварительно, никто не пострадал. Эвакуированы 60 человек», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

К ликвидации возгорания привлечены 50 человек и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Московской области загорелся склад.