Олбани
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11-летнюю девочку сбили на «зебре» в Ангарске

Школьницу увезли в больницу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске на «зебре» сбили 11-летнюю школьницу. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции области, авария произошла днем 21 октября на улице Ленина.

— Предварительно установлено: водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП, несовершеннолетняя была доставлена в больницу, — поделились инспекторы.

Сейчас идет проверка. По ее результатам будет принято правовое решение. Также за ходом мероприятий следят в прокуратуре.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Эхирит-Булагатском районе задержали 37-летнего водителя с 15 ящиками байкальского омуля. Этот вид рыбы запрещено вылавливать.