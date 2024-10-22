11-летнюю девочку сбили на «зебре» в Ангарске

В Ангарске на «зебре» сбили 11-летнюю школьницу. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции области, авария произошла днем 21 октября на улице Ленина.
— Предварительно установлено: водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП, несовершеннолетняя была доставлена в больницу, — поделились инспекторы.
Сейчас идет проверка. По ее результатам будет принято правовое решение. Также за ходом мероприятий следят в прокуратуре.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Эхирит-Булагатском районе задержали 37-летнего водителя с 15 ящиками байкальского омуля. Этот вид рыбы запрещено вылавливать.