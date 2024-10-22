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МЧС РФ заявило об угрозе цунами для 14 городов на Дальнем Востоке

Волны обрушатся на побережье «со скоростью до тысячи километров в час».

Источник: Аргументы и факты

14 городов, а также несколько десятков российских населённых пунктов на Дальнем Востоке подвержены воздействию цунами, информирует пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, мощные волны могут обрушиться на берега трёх регионов.

«Воздействию цунами в России подвержены участки берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья. Под их угрозой находятся территории 14 городов и нескольких десятков населённых пунктов», — говорится в сообщении.

По прогнозам специалистов, волны обрушатся на побережье «со скоростью до тысячи километров в час».

Именно мощные волны представляют собой «основной поражающий фактор» при цунами. В МЧС напомнили, что за первой волной обычно следует ряд повторных. Они оказываются более мощными.

Ранее сообщалось, что у берегов Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2.