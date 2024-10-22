МЧС РФ заявило об угрозе цунами для 14 городов на Дальнем Востоке

14 городов, а также несколько десятков российских населённых пунктов на Дальнем Востоке подвержены воздействию цунами, информирует пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведомства, мощные волны могут обрушиться на берега трёх регионов.
«Воздействию цунами в России подвержены участки берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья. Под их угрозой находятся территории 14 городов и нескольких десятков населённых пунктов», — говорится в сообщении.
По прогнозам специалистов, волны обрушатся на побережье «со скоростью до тысячи километров в час».
Именно мощные волны представляют собой «основной поражающий фактор» при цунами. В МЧС напомнили, что за первой волной обычно следует ряд повторных. Они оказываются более мощными.
Ранее сообщалось, что у берегов Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2.