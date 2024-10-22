Sky News: один человек погиб при столкновении поездов в Великобритании

Два поезда столкнулись на территории Уэльса в Великобритании. Подробности сообщили авторы Sky News.
По данным СМИ, в результате происшествия один человек погиб. Еще 15 пассажиров получили травмы разной степени тяжести.
Сейчас на месте аварии работают медики, пожарные службы и спасатели. Также отправлен вертолет.
Пострадавшие доставлены в одну из местных больниц. Остальные пассажиры из обоих поездов эвакуированы.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области микроавтобус попал под поезд. В результате травмы не совместимые с жизнью получил водитель автомобиля. Следователи проводят проверку по статье 263 УК РФ.