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Sky News: один человек погиб при столкновении поездов в Великобритании

Еще 15 человек получили травмы разной степени тяжести.

Два поезда столкнулись на территории Уэльса в Великобритании. Подробности сообщили авторы Sky News.

По данным СМИ, в результате происшествия один человек погиб. Еще 15 пассажиров получили травмы разной степени тяжести.

Сейчас на месте аварии работают медики, пожарные службы и спасатели. Также отправлен вертолет.

Пострадавшие доставлены в одну из местных больниц. Остальные пассажиры из обоих поездов эвакуированы.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области микроавтобус попал под поезд. В результате травмы не совместимые с жизнью получил водитель автомобиля. Следователи проводят проверку по статье 263 УК РФ.