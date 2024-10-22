P.Diddy обвинили в домогательстве до работника магазина мужской одежды

В общей сложности артисту предъявили шесть новых исков. Одна из жертв заявляет, что будучи 13-летней, она посетила вечеринку артиста в Нью-Йорке. На мероприятии ей предложили напиток, в который было добавлено «нечто подозрительное», и вскоре она очнулась в комнате в окружении рэпера и его именитых друзей. Согласно иску, девушка подверглась насилию со стороны P.Diddy и одного из его гостей.