P.Diddy обвинили в домогательстве до работника магазина мужской одежды

Известного рэпера P.Diddy обвинили в сексуальных домогательствах к сотруднику магазина мужской одежды — по словам артиста, он хотел «наказать его» за работу на конкурирующий бренд в прошлом. Об этом сообщает CNN.
В общей сложности артисту предъявили шесть новых исков. Одна из жертв заявляет, что будучи 13-летней, она посетила вечеринку артиста в Нью-Йорке. На мероприятии ей предложили напиток, в который было добавлено «нечто подозрительное», и вскоре она очнулась в комнате в окружении рэпера и его именитых друзей. Согласно иску, девушка подверглась насилию со стороны P.Diddy и одного из его гостей.
«По крайней мере, два из предполагаемых нападений произошли на вечеринках для белых у Комбса в период с 1998 по 2006 год. Все шесть истцов требуют компенсации и штрафных санкций», — говорится в публикации.
Кроме того, рэпера обвиняют в домогательствах к 16-летнему подростку.
Ранее бывшая помощница Канье Уэста Лорен Пишотта обвинила продюсера в изнасиловании на вечеринке у рэпера и продюсера P. Diddy. Ассистентка работала у Канье Уэста в период с 2021 по 2022 год.