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В Красноярском крае ищут двух пропавших детей

В Шарыпово пропали мальчик и девочка.

Источник: ГУ МВД

В Шарыпово ищут пропавших мальчика и девочку. Об этом сообщили в краевом МВД. 11-летняя девочка и 10-летний мальчик ушли из дома в шестом микрорайоне 21 октября около 17 часов. Дети до сих пор не вернулись. С заявлением о пропаже обратились их матери-сестры.

Приметы мальчика:

Рост 155 см, среднего телосложения. Был одет: куртка синяя, красный капюшон, черные штаны, черные кроссовки.

Приметы девочки:

Рост 155 см, среднего телосложения. Была одета: черный длинный пуховик до колен, джинсы черные, черные ботинки.

Сейчас полицейские устанавливают круг общения детей, проверяют подвалы и чердаки. Кроме этого, в поиске задействованы службы такси, водители скорой медицинской помощи и представители общественности. Известно, что семьи детей на учёте не состояли и ранее они не уходили из дома.

Если вы знаете, где находятся дети, позвоните по номерам: 8 (39153) 65701, 89232704907 или 102.