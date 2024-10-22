В Красноярском крае ищут двух пропавших детей

В Шарыпово ищут пропавших мальчика и девочку. Об этом сообщили в краевом МВД. 11-летняя девочка и 10-летний мальчик ушли из дома в шестом микрорайоне 21 октября около 17 часов. Дети до сих пор не вернулись. С заявлением о пропаже обратились их матери-сестры.
Приметы мальчика:
Рост 155 см, среднего телосложения. Был одет: куртка синяя, красный капюшон, черные штаны, черные кроссовки.
Приметы девочки:
Рост 155 см, среднего телосложения. Была одета: черный длинный пуховик до колен, джинсы черные, черные ботинки.
Сейчас полицейские устанавливают круг общения детей, проверяют подвалы и чердаки. Кроме этого, в поиске задействованы службы такси, водители скорой медицинской помощи и представители общественности. Известно, что семьи детей на учёте не состояли и ранее они не уходили из дома.
Если вы знаете, где находятся дети, позвоните по номерам: 8 (39153) 65701, 89232704907 или 102.