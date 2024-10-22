В Красноярском крае ищут двух пропавших детей

В Шарыпово ищут пропавших мальчика и девочку. Об этом сообщили в краевом МВД. 11-летняя девочка и 10-летний мальчик ушли из дома в шестом микрорайоне 21 октября около 17 часов. Дети до сих пор не вернулись. С заявлением о пропаже обратились их матери-сестры.