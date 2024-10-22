Появились подробности «дрейфа с того света» в Охотском море

— Под действием ветра и течения их судно легло в дрейф через всё Охотское море. Они совершили глобальную ошибку, чего не прощает море. Они вышли с неисправным двигателем, — сказал и.о. капитана порта Магадан Василий Меньших. — Если бы у них была рация, их можно было бы спасти всех. У нас 16-й канал дежурный. Можно было бы по нему вызвать любое судно, проходящее мимо.