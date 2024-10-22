Появились подробности «дрейфа с того света» в Охотском море

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своём официальном Телеграм-канале разместило вышедшие в эфирах двух федеральных каналов подробные репортажи о чудесном спасении в Охотском море жителя Бурятии Михаила Пичугина и трагической гибели его брата и племянника посреди ледяных волн.
Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», после поломки двигателя у берегов нашего региона дрейф на резиновом катамаране продолжался 67 дней. И только поздним вечером 14 октября единственного выжившего Михаила Пичугина у берегов Камчатки заметил экипаж рыболовецкого судна с говорящим названием «Ангел».
Михаила, тела его родных, которые он сохранил, закрепив в лодке, а также само плавсредство рыбаки подняли на борт. Выжившему оказали первую помощь. Судно изменило курс и доставило мужчину в Магадан. До сих пор Михаил Пичугин проходит лечение в областной больнице. Ему даже выделили отдельную палату. Организм ещё слаб и есть риск заразиться от других пациентов различными инфекциями.
— Большое спасибо, мужики, что помогли мне. Вытащили меня с того света, можно сказать, — обратился через телекамеру Первого канала к спасшему его экипажу судна «Ангел» Михаил Пичугин. — Я живу в Улан-Удэ. На Сахалине работал вахтами. Летом пригласил брата Сергея и его 15-летнего сына сходить на Шантары, посмотреть китов.
Уже тогда начались проблемы с мотором, он начал перегреваться. Идти решили сразу в Оху. Но для этого нужно обойти мыс Елизаветы. Его называют одним из самых неспокойных в Охотском море. Ветер на северной оконечности Сахалина не прекращает дуть никогда.
9 августа путешественников застал шторм. Мотор вышел из строя. Инструментов для его починки с собой не оказалось, вёсла сломались. Смартфоны в этих безлюдных местах были бесполезны, а GPS-навигатор быстро сел. Ни рации, ни сотового телефона, по которому можно было бы передать сигнал бедствия, с собой просто не было.
— Под действием ветра и течения их судно легло в дрейф через всё Охотское море. Они совершили глобальную ошибку, чего не прощает море. Они вышли с неисправным двигателем, — сказал и.о. капитана порта Магадан Василий Меньших. — Если бы у них была рация, их можно было бы спасти всех. У нас 16-й канал дежурный. Можно было бы по нему вызвать любое судно, проходящее мимо.
Как ранее писало наше издание, во время дрейфа терпящие бедствие туристы размачивали в воде лапшу и горох, чем и питались. Запасы взятой с собой воды быстро закончились. Собирали дождевую.
Следователи Восточного МСУТ СК России расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Они осмотрели катамаран, личные вещи выжившего и погибших путешественников. Допрашиваются свидетели, проводятся необходимые экспертизы.
Один из главных вопросов, почему Пичугин с братом и племянником вышли в столь продолжительное путешествие на таком неприспособленном для этого судне. Это катамаран «Байкат-470». Цифры означают длину лодки — 4 метра 70 сантиметров. В инструкции указано, что отходить на ней от берега можно не больше, чем на 5,7 километра. А до Шантар было примерно 150 км!
Есть ли риск, что Михаил Пичугин после выписки из больницы может стать обвиняемым по уголовному делу, как организатор прогулки? Об этом корреспонденты программы «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 1» спросили известного адвоката, кандидата юридических наук Шоту Горгадзе.
— Если выяснится, что выживший оказывал псевдотуристическую услугу. Например, за определённую плату катал людей. И он не обеспечил при этом безопасность, уголовная ответственность в таком случае наступает, — объяснил Шота Горгадзе. — Но, если собрались трое, решили покататься, и двое погибли, а один выжил, то в такой ситуации уголовная ответственность не предусмотрена.
Родные погибших уже официально заявили, что претензий к Михаилу Пичугину у них нет. Зато у них есть масса вопросов к организации поисков. Это также будет проверено в ходе следствия по уголовному делу.