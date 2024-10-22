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ЗАЭС не планирует возвращаться к режиму «горячего останова» энергоблоков

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Перевод одного или нескольких энергоблоков Запорожской АЭС в режим «горячего останова» для обеспечения города Энергодар теплом в зимний период пока не планируется, город обеспечен необходимыми источниками теплоснабжения, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Источник: © РИА Новости

Ранее власти Энергодара сообщили о предстоящем запуске теплоснабжения в городе. Начало отопительного сезона пытаются сорвать атаки украинских БПЛА, один из них повредил газопровод.

«Станция не планирует переводить блоки в “горячий останов”. Город обеспечен необходимыми источниками теплоснабжения и запасами» , — сказала Яшина.

Режим «холодного останова» — более безопасное состояние энергоблока, отметила собеседница агентства. Решение также обусловлено в том числе тем, что в городе приняты дополнительные решения по теплоснабжению, сказала Яшина.

Все энергоблоки Запорожской АЭС были ранее переведены в режим «холодного останова», последним из «горячего» в «холодный останов» был переведен энергоблок № 4, это произошло в апреле 2024 года. Режим «горячего останова» необходим для обеспечения теплом и горячим паром нужд станции и города.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме «холодного останова» и не вырабатывают электроэнергию.

энергетика