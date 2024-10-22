Мужчина погиб во время пожара в многоквартирном доме в Уфе

На улице Адмирала Макарова в Уфе произошел пожар в одной из квартир на пятом этаже. По данным МЧС, из дома пришлось эвакуировать 150 человек, 12 из них спасли. Коридоры были заполнены едким дымом.
Открытое горение огни ликвидировали на площади 10 кв.м. Во время тушения обнаружили тело погибшего мужчины. Также пострадала женщина, которую везли в больницу.
В обстоятельствах произошедшего разбираются следственный комитет, контролирует доследственную проверку прокуратура.
По данным следкома, личность погибшего мужчины устанавливается. Следователи организовали комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить причину возгорания и обстоятельства смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Под контроль доследственную проверку взяла прокуратура Уфы.
«Надзорное ведомства контролирует установление обстоятельств и причины произошедшего, а также результаты проверки и принятие окончательного процессуального решения по данному факту», — прокомментировали в прокуратуре.