Отказались показывать, что у них в сумках: дело об убийстве мужчины и женщины обрело неожиданный поворот спустя 20 лет

Двойное убийство в СНТ «Лесник» Братска Иркутской области обрело неожиданный поворот спустя 20 лет. Двух неизвестных застрелили из ружья ещё 6 марта 2004 года. Жертвами оказались мужчина и женщина, которые от ранений умерли на месте. Уголовное дело завели, только тогда не было подозреваемого и нельзя было понять из какого именно ружья их застрелили, поэтому расследование приостановили. Но спустя 20 лет убийство в дачном кооперативе обрело неожиданный поворот…
— Следователи и криминалисты активно ведут работу по раскрытию преступлений прошлых лет, в связи с чем заведенные ранее дела подвергаются тщательному изучению. Сейчас в производстве следственного отдела по городу Братску находится уголовное дело, заведенное в мае 2004 года по факту обнаружения тел мужчины и женщины с огнестрельными ранениями, — поделились в СУ СКР Иркутской области.
За расследование вновь взялись в августе 2024 года. Чтобы найти убийцу, понадобилась помощь криминалиста и специального оборудования. В этот раз новые обстоятельства указали на подозреваемого.
— В марте 2004 года подозреваемый, являясь председателем садоводства, обходил его территорию. В это время он встретил мужчину и женщину, которых заподозрил в хищении имущества и попросил показать содержимое имеющихся сумок. Последние в просьбе отказали, после чего возник конфликт, в ходе которого мужчина застрелил обоих и покинул место преступления, — сообщили в ГУ МВД Иркутской области.
Оперативникам удалось узнать, что на тот момент ещё живые мужчина с женщиной собирали и воровали с участков металлолом. Председатель садоводства вину признал и подробно рассказал, что произошло 6 марта.
— Следователями СК 85-летнему местному жителю предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, возбужденного по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного, — поделились в ГУ МВД региона.
Сейчас следственные действия продолжаются. Проводят необходимые экспертизы.