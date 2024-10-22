Отказались показывать, что у них в сумках: дело об убийстве мужчины и женщины обрело неожиданный поворот спустя 20 лет

Двойное убийство в СНТ «Лесник» Братска Иркутской области обрело неожиданный поворот спустя 20 лет. Двух неизвестных застрелили из ружья ещё 6 марта 2004 года. Жертвами оказались мужчина и женщина, которые от ранений умерли на месте. Уголовное дело завели, только тогда не было подозреваемого и нельзя было понять из какого именно ружья их застрелили, поэтому расследование приостановили. Но спустя 20 лет убийство в дачном кооперативе обрело неожиданный поворот…