Осколки костей остались в голове: избитую живодерами Гайну с проломленным черепом готовят к сложной операции в Хабаровске

К Татьяне сначала пришла «подруга по бутылке», а после женщины позвонили еще двум знакомым. Те с радостью присоединились к застолью. К слову, один из собутыльников два года назад зарезал человека и был осужден за убийство, но в силу некоторых обстоятельств оказался на свободе. Во время посиделок Татьяна пожаловалась, что пес мешает ей жить, мол, гуляет по огороду и пугает ее. Хотя животное никогда не проявляло агрессию. Наоборот, собака всегда была добродушной и дружелюбной. Но это никого не остановило.