Осколки костей остались в голове: избитую живодерами Гайну с проломленным черепом готовят к сложной операции в Хабаровске

21 октября жители села Козакевичево в Хабаровском районе нашли собаку, которая брела по улице вся в крови. Это была восьмилетняя кавказская овчарка по кличке Гайна. Она охраняла один из домов в селе. Животное стало жертвой живодеров, которые пытались его убить, накормив мышьяком и избив кувалдой по голове. Но собака чудом осталась жива. У нее проломлен череп, а в голове застряли осколки костей. Ветеринары пытаются спасти ее, но никаких прогнозов пока не дают.
ЗАБАВЫ РАДИ?
Хозяйка Гайны редко приезжает в село Казакевичево. Ее семья использует дом как дачу, поэтому большую часть времени здесь живет ее сестра Татьяна. Женщина злоупотребляет алкоголем, к ней часто наведываются «компаньоны». Последний раз гостей она встречала 19 октября.
К Татьяне сначала пришла «подруга по бутылке», а после женщины позвонили еще двум знакомым. Те с радостью присоединились к застолью. К слову, один из собутыльников два года назад зарезал человека и был осужден за убийство, но в силу некоторых обстоятельств оказался на свободе. Во время посиделок Татьяна пожаловалась, что пес мешает ей жить, мол, гуляет по огороду и пугает ее. Хотя животное никогда не проявляло агрессию. Наоборот, собака всегда была добродушной и дружелюбной. Но это никого не остановило.
Сначала Гайну пытались задушить. Когда это не сработало, ее накормили мышьяком, а потом несколько раз ударили ее по голове кувалдой. Обмякшее тело закопали на краю огорода, подумав, что все кончено. Невероятно, но наутро собака очнулась и даже смогла самостоятельно выбраться из земли. Она вышла со двора на улицу, где ее нашли соседи. Они забрали животное к себе и позвонили хозяйке Гайны. Женщина сразу приехала в село, забрала собаку и повезла ее в клинику.
ШАНСЫ ЕСТЬ
Гайну осмотрели ветеринары. У нее в черепе обнаружили три пролома и одну вмятину. Осколки костей попали в мозг. Чтобы их удалить, нужна сложная и дорогая операция.
— По остальным повреждениям, внутренним, информации пока нет, так как врачи еще проводят описание результатов СКТ. Вчера мы думали, что собака ослепла, так как ее глаза опухли и фокус зрения скосился, но к счастью, зрение есть, хотя координация движений еще сильно нарушена, — рассказала зоозащитница Наталья Коваленко.
Ветеринары говорят, что шанс спасти Гайну есть, но только проведя дорогую операцию. У хозяйки нет таких больших денег, поэтому был открыт сбор на лечение животного. Любая сумма поможет увеличить шансы на спасение Гайны. Общая сумма сбора — 55 тысяч рублей, из которых 13 — оплата СКТ, 12- УЗИ сердца и предоперационная подготовка, 25 — сама операция и 5 тысяч — послеоперационный стационар на сутки.