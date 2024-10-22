«Был в шоке и сбежал»: несовершеннолетнего водителя, сбившего 9-летнего мальчика, наказали условно

Кировский районный суд завершил разбирательство по громкому уголовному делу. На скамье подсудимых оказался 16-летний подросток.
В прошлом году на сайте бесплатных объявлений за 50 тысяч рублей он купил неисправный ВАЗ-21074. Не имея водительских прав, подросток без родительского спроса брал иногда неисправную машину и катался на ней.
В результате таких «покатушек» 19 сентября 2023 года случилась трагедия. Несовершеннолетний водитель на скорости мчался по двору дома по бульвару Архитекторов 12\1. В это время из подъезда выскочил девятилетний мальчик, выбежал на проезжую часть и был сбит.
Подросток с места происшествия удрал и вернулся туда лишь спустя некоторое время. Свой побег он объяснил тем, что был в шоке. Мальчика увезли в больницу. Ребенок, к счастью, остался жив, но получил тяжелые травмы.
Несовершеннолетнему водителю-лихачу предъявили обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, не имеющим соответствующих прав, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения».
Суд признал подростка виновным. Наказание —три года лишения свободы условно. Также виновник ДТП и его родители должны будут выплатить пострадавшему ребенку 600 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.