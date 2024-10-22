Уникальную мумию мамонтенка Любы привезут в нацмузей Башкирии

Уникальную находку сделал в 2007 году в мальской тундре оленеводом Юрий Худи. Свое имя мамонт получила в честь жены мужчины. Известно, что Люба пролежала в вечной мерзлоте более 40 тысяч лет, что помогло сохраниться ее останкам в идеальном состоянии.