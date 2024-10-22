Уникальную мумию мамонтенка Любы привезут в нацмузей Башкирии

В Уфу привезут мумию мамонтенка Любы. Ее останки 1 ноября станут главным экспонатом выставки «40 000 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы» в Национальном музее Башкирии.
Уникальную находку сделал в 2007 году в мальской тундре оленеводом Юрий Худи. Свое имя мамонт получила в честь жены мужчины. Известно, что Люба пролежала в вечной мерзлоте более 40 тысяч лет, что помогло сохраниться ее останкам в идеальном состоянии.
Жители Башкирии смогут своими глазами увидеть мумию древнего животного и насладиться выставкой до 13 декабря 2024 года.
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