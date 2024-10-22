Пенсионерку из Темиртау вовлекли в преступную схему по отмыванию денег

Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, но не всегда действуют самостоятельно — часто они ищут людей, которых будут использовать в своих целях. Так, в интернете все чаще можно встретить объявления о приеме на работу, обещающие высокий заработок за короткий срок, и с минимальными требованиями к кандидатам. Часто в таких объявлениях предлагается работа, связанная с переводом и обналичиванием денег. Как правило, это «удаленка» без оформления документов. Обычно «работодатели» рассказывают о быстром заработке, гарантируют высокие доходы и обещают трудоустроить без проверок и заполнения документов. При этом в этих вакансиях не описаны конкретные профессиональные требования к соискателям: нет требования ни к уровню образования, ни к опыту работы.