Суд рассмотрит дело жителя Кубани, до смерти избившего сожительницу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
По данным следствия, утром 6 июня фигурант с сожительницей находились в съемном жилье на улице Красных Зорь в Краснодаре. Они поссорились, так как обвиняемый упрекал женщину в злоупотреблении спиртными напитками.
Во время ссоры фигурант избил сожительницу и скрылся с места. Пострадавшая вышла к соседям, которые вызвали скорую помощь. Женщину госпитализировали, однако спустя десять дней она скончалась в больнице.
Ее сожителя объявили в розыск и вскоре задержали в Приморско-Ахтарске. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, за убийство сына кубанского пенсионера приговорили к 9 годам в колонии. Установлено, что вместе с сыном он жил в частном доме на улице 8 марта в Славянске-на-Кубани. Днем 27 октября 2023 года они выпили, на фоне взаимных оскорблений началась ссора. В пылу конфликта отец схватил нож и ударом в грудь убил сына.