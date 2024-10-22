Суд рассмотрит дело жителя Кубани, до смерти избившего сожительницу

Напомним, за убийство сына кубанского пенсионера приговорили к 9 годам в колонии. Установлено, что вместе с сыном он жил в частном доме на улице 8 марта в Славянске-на-Кубани. Днем 27 октября 2023 года они выпили, на фоне взаимных оскорблений началась ссора. В пылу конфликта отец схватил нож и ударом в грудь убил сына.