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Суд рассмотрит дело жителя Кубани, до смерти избившего сожительницу

В Краснодаре житель Приморско-Ахтарска предстанет перед судом по обвинению в смертельном избиении сожительницы.

Суд рассмотрит дело жителя Кубани, до смерти избившего сожительницу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, утром 6 июня фигурант с сожительницей находились в съемном жилье на улице Красных Зорь в Краснодаре. Они поссорились, так как обвиняемый упрекал женщину в злоупотреблении спиртными напитками.

Во время ссоры фигурант избил сожительницу и скрылся с места. Пострадавшая вышла к соседям, которые вызвали скорую помощь. Женщину госпитализировали, однако спустя десять дней она скончалась в больнице.

Ее сожителя объявили в розыск и вскоре задержали в Приморско-Ахтарске. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, за убийство сына кубанского пенсионера приговорили к 9 годам в колонии. Установлено, что вместе с сыном он жил в частном доме на улице 8 марта в Славянске-на-Кубани. Днем 27 октября 2023 года они выпили, на фоне взаимных оскорблений началась ссора. В пылу конфликта отец схватил нож и ударом в грудь убил сына.