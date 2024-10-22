Белорус в шутку направил на пенсионерку пистолет со словами «Руки вверх» и может сесть на три года

Белорус с пистолетом сказал пенсионерке «Руки вверх» и может сесть на три года. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
В сообщении сказано, что в ОВД Столинского РОВД поступило сообщение от 65-летней жительницы одного из рабочих поселков района, в котором говорилось, что молодой человек направил в ее сторону пистолет. От испуга, придя домой, женщина вызвала милицию.
Сотрудникам милиции пенсионерка сообщила, что шла домой из гостей. На лестничной клетке она встретила неизвестного, который направил в ее сторону пистолет со словами: «Руки вверх». Удалось установить, что к указанному оказался причастен 19-летний односельчанин. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений демонстрировал пневматический пистолет перед женщиной.
Общаясь с сотрудниками милиции фигурант сказал, что прятался от дождя в подъезде одного из домов рабочего поселка. При себе у него был пневматический пистолет, который передал ему один из друзей.
«Когда он увидел пенсионерку, решил пошутить над ней, направив пистолет в ее сторону», — уточнили в ведомстве.
Говорится, что через некоторое время он, по пути домой, выкинут пневматический пистолет. Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса — хулиганство. Задержанному грозит лишение свободы на срок до трех лет.
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