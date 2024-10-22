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Белорус в шутку направил на пенсионерку пистолет со словами «Руки вверх» и может сесть на три года

Белорус с пистолетом сказал пенсионерке «Руки вверх» и может сесть на три года.

Источник: Комсомольская правда

Белорус с пистолетом сказал пенсионерке «Руки вверх» и может сесть на три года. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

В сообщении сказано, что в ОВД Столинского РОВД поступило сообщение от 65-летней жительницы одного из рабочих поселков района, в котором говорилось, что молодой человек направил в ее сторону пистолет. От испуга, придя домой, женщина вызвала милицию.

Сотрудникам милиции пенсионерка сообщила, что шла домой из гостей. На лестничной клетке она встретила неизвестного, который направил в ее сторону пистолет со словами: «Руки вверх». Удалось установить, что к указанному оказался причастен 19-летний односельчанин. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений демонстрировал пневматический пистолет перед женщиной.

Общаясь с сотрудниками милиции фигурант сказал, что прятался от дождя в подъезде одного из домов рабочего поселка. При себе у него был пневматический пистолет, который передал ему один из друзей.

Белорус решил пошутить над пенсионеркой, направив пневматический пистолет. Фото: телеграм-канал УВД Брестского облисполкома

«Когда он увидел пенсионерку, решил пошутить над ней, направив пистолет в ее сторону», — уточнили в ведомстве.

Говорится, что через некоторое время он, по пути домой, выкинут пневматический пистолет. Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса — хулиганство. Задержанному грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее житель Сморгони из пневматики попал в 15-летнего подростка, взрывавшего петарды.

Тем временем под Пинском 12-летний мальчик получил ожоги, когда работал с бензотриммером: «Хотел помочь маме и случайно устроил пожар».