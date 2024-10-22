Омич купил некачественный телефон и в отместку похитил 90 мобильников

Омская полиция раскрыла кражу 90 мобильных телефонов. Ночью кто-то разбил витрину павильона, торгующего подержанными мобильниками в подземном переходе у ТЦ «Омский», и вынес оттуда весь товар.
По отпечаткам пальцев, оставленным на месте преступления, оперативники вычислили, кто это сделал. «Пальчики» оставил ранее неоднократно судимый 35-летний житель Центрального округа.
Как пояснил задержанный, идея обокрасть павильон возникла внезапно. Летом он сам приобрел здесь мобильник, и он быстро сломался. Покупатель затаил обиду и будучи пьяным, проходя мимо ларька, решил его обокрасть.
За кражу с незаконным проникновением мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Телефоны возвращены владельцу.