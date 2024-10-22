В Краснокамском районе Башкирии зафиксирована рекордная убыль населения

Названы районы-лидеры по естественной убыли населения в Башкирии. Согласно данным республиканских статистиков, за восемь месяцев 2024 годы родились 22 582 ребенка, а скончались 32 121 человек. Таким образом, естественная убыль населения составила 11 539 человек.
Отмечается, что за аналогичный период прошлого года показатель был равен 7 790 человек. Коэффициент убыли на сегодняшний день составляет 4,3 на 1000 жителей, но в некоторых районах Башкирии он в разы выше.
Так, рекордная убыль населения отмечена в Краснокамском районе (14,3). Далее идут Ермекеевский (13,3), Бураевский (12,9), Федоровский (12,3) и Бижбулякский (11,9) районы.
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