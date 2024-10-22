В Перми объявлен поиск женщины, которая ушла из больницы и исчезла

По данным поисковиков, Светлане на вид около 60 лет. Рост женщины 160 сантиметров, у неё худощавое телосложение, седые короткие волосы и карие глаза. В день пропажи она была одета в красную куртку, вязанную коричневую шапку и чёрные ботинки. Поисковый отряд также прикрепил к ориентировке фото пропавшей.