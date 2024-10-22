В Перми объявлен поиск женщины, которая ушла из больницы и исчезла

Поиск женщины, которая ушла из больницы и исчезла, объявлен в Перми, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».
О пропаже 56-летней жительницы города стало известно вечером 21 октября. Светлана Третьякова вышла из больницы в Индустриальном районе в воскресенье днём и пропала. Как уточняют в поисковом отряде, женщина нуждается в медицинской помощи. Её местонахождение остаётся неизвестным с 20 октября.
По данным поисковиков, Светлане на вид около 60 лет. Рост женщины 160 сантиметров, у неё худощавое телосложение, седые короткие волосы и карие глаза. В день пропажи она была одета в красную куртку, вязанную коричневую шапку и чёрные ботинки. Поисковый отряд также прикрепил к ориентировке фото пропавшей.
Все, кому известно, о том, где сейчас находится исчезнувшая женщина, могут сообщить об этом по телефонам 8 922 34567 02 или 112.