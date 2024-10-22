Бампер всмятку, детали разбросаны по дороге: смертельное ДТП произошло в Приморье

В Артеме произошла авария, из-за которой скончался водитель одного из автомобилей. Второго участника ДТП госпитализировали с травмами, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на службу аварийных комиссаров «Автогарант».
ДТП случилось в районе улицы Лучегорская. По предварительной информации, столкнулись два автомобиля: LADA и Nissan Note. Водитель первой машины погиб на месте, второй получил травмы, сейчас он находится под наблюдением медиков.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии. Кадры с последствиями ДТП мы опубликовали в нашем telegram-канале.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала о ДТП, произошедшем в центре Владивостока. Водитель Toyota Chaser ехал по улице Алеутская, не справился с управлением и врезался в здание недалеко от ТЦ «Центральный». Рулевой получил травмы.