В Приморье водитель не справился с управлением из-за погодных условий и погиб

В Партизанском районе Приморья полиция начала проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего на улице Береговой в селе Голубовка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Установлено, что 64-летний водитель Mitsubishi Pajero, двигаясь в направлении автодороги «Находка — Лазо — Ольга Кавалерово», не справился с управлением из-за неблагоприятных дорожных условий и совершил выезд в правый кювет, в результате чего автомобиль опрокинулся.
«В результате происшествия рулевой Mitsubishi Pajero от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в полиции.
Отмечается, что мужчина имел 25 лет стажа вождения и в текущем году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.
Сотрудники ГАИ уже провели осмотр места происшествия и назначили серию исследований, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
Напомним, в Приморье на 47-м километре автодороги Михайловка — Турий Рог произошло смертельное ДТП. Установлено, что 44-летний водитель автомобиля УАЗ Патриот, двигавшийся в сторону Уссурийска, сбил мужчину, находившегося на дороге.