Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье водитель не справился с управлением из-за погодных условий и погиб

Мужчина имел 25 лет стажа вождения.

Источник: ГУ МВД

В Партизанском районе Приморья полиция начала проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего на улице Береговой в селе Голубовка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Установлено, что 64-летний водитель Mitsubishi Pajero, двигаясь в направлении автодороги «Находка — Лазо — Ольга Кавалерово», не справился с управлением из-за неблагоприятных дорожных условий и совершил выезд в правый кювет, в результате чего автомобиль опрокинулся.

«В результате происшествия рулевой Mitsubishi Pajero от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в полиции.

Отмечается, что мужчина имел 25 лет стажа вождения и в текущем году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

Сотрудники ГАИ уже провели осмотр места происшествия и назначили серию исследований, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Приморье на 47-м километре автодороги Михайловка — Турий Рог произошло смертельное ДТП. Установлено, что 44-летний водитель автомобиля УАЗ Патриот, двигавшийся в сторону Уссурийска, сбил мужчину, находившегося на дороге.