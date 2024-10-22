В Приморье водитель не справился с управлением из-за погодных условий и погиб

Установлено, что 64-летний водитель Mitsubishi Pajero, двигаясь в направлении автодороги «Находка — Лазо — Ольга Кавалерово», не справился с управлением из-за неблагоприятных дорожных условий и совершил выезд в правый кювет, в результате чего автомобиль опрокинулся.