Экс-полицейского в Самарской области осудили за торговлю личными данными

Выяснилось, что полицейский, используя доступ к информационный системе ГИБДД, с декабря 2021 по январь 2022 года копировал данные автомобилистов и информацию о наложенных ограничениях на регистрацию машин. Их он продавал своему знакомому для перекупки транспорта по более низким ценам.