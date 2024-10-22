Экс-полицейского в Самарской области осудили за торговлю личными данными

В Самарской области суд Жигулевска вынес приговор бывшему сотруднику полиции. 51-летнего инспектора оштрафовали за продажу конфиденциальной информации из баз данных ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Выяснилось, что полицейский, используя доступ к информационный системе ГИБДД, с декабря 2021 по январь 2022 года копировал данные автомобилистов и информацию о наложенных ограничениях на регистрацию машин. Их он продавал своему знакомому для перекупки транспорта по более низким ценам.
Суд, учтя его сотрудничество со следствием и участие в благотворительности, назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей. Ему также запрещено работать с обработкой охраняемой законом информации в течение двух лет.