Дело экс-главы госкоммолодежи Башкирии направили в суд.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-председателя госкомитета РБ по молодежной политике Яны Гайдук по статье «превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия».
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии следствия, в августе 2021 года руководитель регионального госкомитета, действуя из побуждений карьеризма, приняла решение о производстве ремонта здания — объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по ул. Пушкина в Уфе. При этом к производству работ была допущена коммерческая организация без проведения соответствующих конкурсных процедур и без разрешения управления по государственной охране объектов культурного наследия республики.
В сентябре — октябре 2021 года обвиняемая потребовала от директора ГАУ «Республиканский центр волонтерского движения», в оперативном управлении которого находилось вышеуказанное здание, подготовить конкурсную документацию и заключить контракт. Имелись сведения о несоответствии объема фактически выполненных работ проектно-сметной документации, но руководитель ведомства поручила в кратчайшие сроки подписать необходимые документы для оплаты ремонта. Директор автономного учреждения через два месяца с момента начала ремонта заключил соответствующий договор, а также подписал акты выполненных работ.
«Из-за неправомерных действий из бюджета республики оплачены невыполненные работы на сумму более 2,5 млн рублей, а также допущено незаконное изменение облика и интерьера объекта культурного наследия. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Материалы в отношении должностных лиц, причастных к выполнению работ и их принятию, выделены в отдельное производство», — проинформировали в региональном надзорном ведомстве.