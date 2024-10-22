Дело экс-главы госкоммолодежи Башкирии направили в суд.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии следствия, в августе 2021 года руководитель регионального госкомитета, действуя из побуждений карьеризма, приняла решение о производстве ремонта здания — объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по ул. Пушкина в Уфе. При этом к производству работ была допущена коммерческая организация без проведения соответствующих конкурсных процедур и без разрешения управления по государственной охране объектов культурного наследия республики.