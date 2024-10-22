Уфимский врач перечислил симптомы дефицита тестостерона у мужчин

Стало известно, как дефицит тестостерона, основного мужского гормона, влияет на самочувствие мужчин. Как объяснил в беседе с UfaTime.ru врач-уролог, андролог и хирург из Уфы Ильнур Аглиуллин, есть несколько признаков, которые говорят, что в организме падает тестостерон.