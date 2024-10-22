Уфимский врач перечислил симптомы дефицита тестостерона у мужчин

Стало известно, как дефицит тестостерона, основного мужского гормона, влияет на самочувствие мужчин. Как объяснил в беседе с UfaTime.ru врач-уролог, андролог и хирург из Уфы Ильнур Аглиуллин, есть несколько признаков, которые говорят, что в организме падает тестостерон.
Например, если пациент стал более эмоциональным, сентиментальным, у него скачет настроение и ухудшился сон, то стоит обратиться к врачу. Сомнения должны вызвать и появление депрессивных настроений, а также рассеянное внимание.
Ильнур Аглиуллин также добавил, что есть симптомы, которые отражаются прямо на физическом состоянии. Так, на дефицит мужского гормона указывают дряблость кожи, выпадение волос, увеличение грудных желез, ожирение по женскому типу, слабость мышц, хрупкость костей, снижение либидо, проблемы с эрекцией и сокращение объема эякулята.
Ранее уфимский уролог рассказал, как выглядят мужчины с низким тестостероном.
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