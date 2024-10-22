В Ростове-на-Дону произошел пожар в частном доме

В Ростове-на-Дону спасатели потушили загоревшийся частный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось в ночь на 22 октября на улице Плиева, 12.
По предварительной информации ведомства, дом начал полыхать около 02:18. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 05:30. Огнем было охвачено порядка ста квадратных метров.
На месте ЧП работали пять спецмашин и 20 пожарных. Причина устанавливается. К счастью, пострадавших нет.