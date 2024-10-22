Самарского подростка подозревают в нападении с ножом на отца, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
По версии следствия, еще в мае 16-летний мальчик во время конфликта напал на 50-летнего родителя. Мужчина получил тяжкий вред здоровью, его госпитализировали.
«В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, также обвиняемый в убийстве соседа самарец предстанет перед судом.