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Самарского подростка подозревают в нападении с ножом на отца

Уголовное дело изучит суд.

Самарского подростка подозревают в нападении с ножом на отца, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, еще в мае 16-летний мальчик во время конфликта напал на 50-летнего родителя. Мужчина получил тяжкий вред здоровью, его госпитализировали.

«В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, также обвиняемый в убийстве соседа самарец предстанет перед судом.