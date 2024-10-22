«Цунами не грозит»: ГУ МЧС Приморья прокомментировало землетрясение в Японском море

ГУ МЧС Приморского края опровергло слухи о последствиях землетрясения в Японском море. Согласно сведениям местных сейсмологов, сегодня, 22 октября, в заливе Петра Великого на глубине 473 километра зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие магнитудой 4,8, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления.