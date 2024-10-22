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Ферму с рабами нашли в Аксайском районе Ростовской области

Рабов заставляли трудиться на сельскохозяйственных полях. Преступники забрали у них паспорта.

Возбуждено уголовное дело по статье об использовании рабского труда — за это обвиняемым грозит до 15 лет в колонии. По данным канала общественного движения «Альтернатива», чьи волонтеры помогают вызволять людей из рабства, 18 человек держали в хуторе Слава Труда, заставляя работать за еду. Спасенные — предварительно, их шестеро — рассказали, что главным над ними был некий цыган по прозвищу Батя, он же Раджа, но вообще — Виталий. У него уже есть судимость за мошенничество и похищение людей.

Об этом сообщил ТГ-канал Следственного комитета Ростовской области.

СК