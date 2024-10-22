В Первоуральске произошел пожар в гостинице

Как сообщалось ранее, вечером 20 октября в Екатеринбурге произошел пожар в квартире на 4-м этаже муниципального 9-этажного жилого дома на улице Сыромолотова. Как сообщила пресс-служба областного главка МЧС, на площади в 3 кв. м. огонь повредил домашнее имущество и внутреннюю отделку.