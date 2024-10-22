В Первоуральске произошел пожар в гостинице

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил в 16:43.
На площади в двадцать квадратных метров огонь повредил кровлю в газовой котельной на техническом этаже здания гостиницы. В тушении пожара участвовали две единицы техники и 11 человек личного состава.
В 16:52 огонь был локализован, в 17:04 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 17:45.
Как сообщалось ранее, вечером 20 октября в Екатеринбурге произошел пожар в квартире на 4-м этаже муниципального 9-этажного жилого дома на улице Сыромолотова. Как сообщила пресс-служба областного главка МЧС, на площади в 3 кв. м. огонь повредил домашнее имущество и внутреннюю отделку.