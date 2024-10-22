Тяжелая патология едва не унесла жизни мамы и ребенка в Находке

В Находке жизни мамы и малыша были под угрозой из-за тяжелой патологии. В ситуации экстренных родов врачи сумели спасти пациентку и ее ребёнка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Находкинской городской больницы.
У 42-летней женщины на 34 неделе беременности открылось кровотечение. Врачи опасались разрыва матки по рубцу от предыдущего кесарева сечения. Но у пациентки оказалась совсем иная тяжелая патология — преждевременная отслойка плаценты. Ребенок мог умереть из-за большого недостатка кислорода, а его мать — из-за кровопотери. Беременную требовалось экстренно родоразрешать.
Операция длилась около часа. Акушер-гинеколог извлекла недоношенную девочку массой 2 300 граммов и передала врачу-неонатологу. Малышку успешно стабилизировали в реанимационной системе. Мама и дочка на данный момент чувствуют себя хорошо.
Напомним, в Приморском краевом перинатальном центре специалисты спасли жизнь 31-летней женщины с преэклампсией и её новорожденной дочери, у которой обнаружили тяжелую внутриутробную пневмонию.
Кроме того, во Владивостоке врачи роддома № 3 спасли жизнь беременной женщины. Они удалили у нее три опасных опухоли и одновременно с этим приняли роды.