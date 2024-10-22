«Не смотри ей в глаза!»: у скульптуры Алёнки из Нововоронежа нашлась «сестра» в Чите

А теперь у горожан стало еще больше поводов для веселья. Бронзовая красотка-официантка буквально «смыла» с себя «макияж»! Ни бровей, ни ресниц, и вообще взгляд изменился до неузнаваемости. В интернете ее тут же окрестили ее «сестрой» известной скульптуры Алёнки из Нововоронежа — лицо у монумента было настолько жуткое, что женщины боялись ходить мимо него в темное время суток.