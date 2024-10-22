«Не смотри ей в глаза!»: у скульптуры Алёнки из Нововоронежа нашлась «сестра» в Чите

— Подверглась услугам «пластических хирургов», точнее, скульпторов. У чугунной дивы новое лицо, — со смехом рассказывает фотограф Виктория Михайлюк из Читы.
Она опубликовала на своей странице в соцсетях снимки, моментально «завирусившиеся» в интернете. На них — статуя официантки, установленная в декабре 2020 года возле кафе в центре города. Еще тогда скульптура стала поводом для шуток: сибиряки высмеивали ее шикарные «6D реснички».
А теперь у горожан стало еще больше поводов для веселья. Бронзовая красотка-официантка буквально «смыла» с себя «макияж»! Ни бровей, ни ресниц, и вообще взгляд изменился до неузнаваемости. В интернете ее тут же окрестили ее «сестрой» известной скульптуры Алёнки из Нововоронежа — лицо у монумента было настолько жуткое, что женщины боялись ходить мимо него в темное время суток.
Забавно, что «визажист» официантки из Читы остался неизвестным. КП-Иркутск выяснила, что скульптура называется «Шоколадница». Четыре года назад ее установили возле одноименной кофейни для привлечения внимания посетителей, согласовав с городской администрацией.
Кофейня закрылась пару лет назад, ее владельцы на том же месте открыли пиццерию. А скульптуру переселили на 100 метров от крыльца — ближе к дороге.
— Реставрацию статуи мы не заказывали. Могли ли ее преобразить те же люди, которые устанавливали изначально? Не знаю, — пожимает плечами владелец заведения Виктор Бажин.
Оценили новое лицо официантки и жители Читы.
«Наконец-то сняла свои 6D-реснички», — веселятся горожане в комментариях под фото «До» и «После».
«Не смотри ей в глаза! Пассажирка адского троллейбуса».
«Жертва пластической хирургии», — упражняются в колкостях.