Школьный учитель из Коркино перевела на счет аферистам 325 тысяч рублей

В Коркино школьный учитель стала жертвой аферистов, продиктовав им свои личные данные. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
Неизвестный человек позвонил женщине и сообщил о необходимости замены счетчика. Для проведения манипуляций с прибором учета нужно заполнить на Госуслугах специальное заявление, дальнейшее оформление возможно после получения кода.
Потерпевшей пришло СМС с цифрами, она продиктовала данные мошеннику.
Спустя время учителю позвонил якобы сотрудник банка — злоумышленники использовали популярную схему обмана с «безопасными счетами». Женщину напугали и убедили в том, что от ее имени кто-то подал заявку на получение кредита, «перекрыть» его и остановить действия можно только взяв встречный займ.
Педагог срочно обратилась в настоящий банк, но получила отказ. Тогда женщина сняла все свои сбережения в размере 325 тысяч рублей и перевела их аферистам.
«После перевода денег с потерпевшей вновь пытались связаться, но она решила проверить номера в интернете, где увидела, что это мошенники», — уточнили в полицейском главке региона.