Школьный учитель из Коркино перевела на счет аферистам 325 тысяч рублей

Спустя время учителю позвонил якобы сотрудник банка — злоумышленники использовали популярную схему обмана с «безопасными счетами». Женщину напугали и убедили в том, что от ее имени кто-то подал заявку на получение кредита, «перекрыть» его и остановить действия можно только взяв встречный займ.