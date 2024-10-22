В Челябинской области пьяный кикбоксер избил незнакомца возле ресторана

Как оказалось, в медучреждение с многочисленными травмами привезли мужчину. Он был в тяжелом состоянии и поэтому не мог объяснить, что с ним произошло. Медики передали сведения в полицию, после чего правоохранительные органы начали разбираться в обстоятельствах инцидента.