В Челябинской области пьяный кикбоксер избил незнакомца возле ресторана

Как оказалось, в медучреждение с многочисленными травмами привезли мужчину. Он был в тяжелом состоянии и поэтому не мог объяснить, что с ним произошло. Медики передали сведения в полицию, после чего правоохранительные органы начали разбираться в обстоятельствах инцидента.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, на место ЧП выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Златоусту. Сотрудникам ведомства удалось выяснить, что в четыре часа ночи возле одного из заведений случилась драка. Вскоре им была уже известна личность предполагаемого напавшего.
«Им оказался 18-летний златоустовец, не работающий, ранее судимый за побои, имеющий профессиональную подготовку кикбоксера», — прокомментировали в областном полицейском Главке.
В разговоре с полицейскими задержанный молодой спортсмен рассказал, что он избил незнакомого ему человека на улице, когда был пьяным. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».