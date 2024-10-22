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В Челябинской области пьяный кикбоксер избил незнакомца возле ресторана

Инцидент произошел ночью в Златоусте. О пострадавшем правоохранителям сообщили сотрудники городской больницы.

Как оказалось, в медучреждение с многочисленными травмами привезли мужчину. Он был в тяжелом состоянии и поэтому не мог объяснить, что с ним произошло. Медики передали сведения в полицию, после чего правоохранительные органы начали разбираться в обстоятельствах инцидента.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, на место ЧП выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Златоусту. Сотрудникам ведомства удалось выяснить, что в четыре часа ночи возле одного из заведений случилась драка. Вскоре им была уже известна личность предполагаемого напавшего.

«Им оказался 18-летний златоустовец, не работающий, ранее судимый за побои, имеющий профессиональную подготовку кикбоксера», — прокомментировали в областном полицейском Главке.

В разговоре с полицейскими задержанный молодой спортсмен рассказал, что он избил незнакомого ему человека на улице, когда был пьяным. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».