«Раджа», Виталий и «Батя»: в Ростовской области фермер держал в рабстве почти 20 человек и заставлял ему поклоняться

О рабовладельческой ферме стало известно в сентябре. Один из невольников сумел найти телефон и позвонить брату. Тот с волонтерами из организации «Альтернатива» установили месторасположение фермы — поселок Слава Труда. Освобожденный мужчина рассказал, что около месяца назад он сидел на лавочке в Ростове-на-Дону и выпивал. К нему подсели двое незнакомцев. А дальше он уже очнулся на ферме без телефона, документов и денег.