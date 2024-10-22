«Раджа», Виталий и «Батя»: в Ростовской области фермер держал в рабстве почти 20 человек и заставлял ему поклоняться

В Ростовской области освободили из плена 18 человек. Их содержали на ферме в Аксайском районе и заставляли бесплатно трудиться. «Ежедневно они вынуждены были бесплатно выполнять тяжёлые работы на сельскохозяйственных полях», — сообщили в донском следственном управлении.
В отношении фермера возбудили уголовное дело по статье «Использование рабского труда» (п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ).
Подробности о донском рабовладельце рассказали в движении «Альтернатива». «Заведует таким “предприятием” Раджа, он же (со слов людей, там находившихся) Виталий, он же Батя, по полученной информации, ранее судимый за мошенничество и похищение людей.», — говорится в сообщении.
По информации волонтеров, некоторым из невольников все же платили или обещали платить, других — били. Фермер якобы заставлял их себе поклоняться. Последнее время люди собирали пастернак на полях и перебирали лук.
На опубликованных кадрах видны условия, в которых жили люди. В комнатах царит антисанитария, некоторые спальные места устроены прямо на полу. Вокруг валяются грязные вещи.
О рабовладельческой ферме стало известно в сентябре. Один из невольников сумел найти телефон и позвонить брату. Тот с волонтерами из организации «Альтернатива» установили месторасположение фермы — поселок Слава Труда. Освобожденный мужчина рассказал, что около месяца назад он сидел на лавочке в Ростове-на-Дону и выпивал. К нему подсели двое незнакомцев. А дальше он уже очнулся на ферме без телефона, документов и денег.