Омские власти собрались оптимизировать Тарскую ЦРБ

Вчера в паблике «Тара360» появились тревожные новости о реорганизации Тарской ЦРБ. Как говорится в сообщении, сразу три отделения отдаленной больницы на севере области хотят передать Омскому диагностическому центру.
Люди этой новости возмутились, так как предположили что цель нововведений — лишить персонал дополнительных выплат, положенных сотрудникам отдаленных больниц, и развивать в ЦРБ, где обслуживаются далеко не самые богатые местные жители, платную медицинскую помощь.
На ситуацию отреагировали в областном минздраве — о целях реорганизации в своем телеграм-канале рассказал региональный министр здравоохранения Дмитрий Маркелов.
Как сообщил чиновник, в планах — реорганизация двух отделений ЦРБ: диагностического и лабораторного. Делается это для улучшения медицинского обслуживания жителей северных районов — объем выполняемых в ЦРБ исследований недостаточен, за частью обследований местным жителям приходится ездить в Омск.
«Рассматриваю вопрос организации диагностических и лабораторных исследований в Таре с участием Клинического диагностического центра. Сейчас специалисты проводят технический и инженерный анализ существующего оборудования и условий подключения», — написал Маркелов.
Окончательное решение пока не принято, но, как подчеркнул министр, при любом раскладе прежний уровень заработной платы у сотрудников Тарской ЦРБ сохранится, а диагностика останется бесплатной.
«Лабораторные анализы будут выполняться на современных анализаторах непосредственно в Таре в режиме 24/7, а снимки будут профессионально описывать специалисты крупнейшего в регионе диагностического центра», — обрисовал перспективы Маркелов.