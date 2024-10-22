Омские власти собрались оптимизировать Тарскую ЦРБ

Люди этой новости возмутились, так как предположили что цель нововведений — лишить персонал дополнительных выплат, положенных сотрудникам отдаленных больниц, и развивать в ЦРБ, где обслуживаются далеко не самые богатые местные жители, платную медицинскую помощь.