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В Красноярском крае исполнители соцзаказа обманом заработали 7 млн рублей

После разоблачения они компенсировали ущерб в полном объеме.

Источник: Reuters

В Красноярском крае выявлены недобросовестные исполнители социального заказа. Об этом сообщили в региональном министерстве социальной политики.

Соцзащита выявила две негосударственные организации, нарушившие соглашение о предоставлении социальных услуг в рамках государственного социального заказа.

Нарушителями оказались двое частных поставщиков. Руководители этих организаций предоставили подложные документы после получения субсидий из краевого бюджета. Ущерб составил 7 млн рублей.

Недобросовестные поставщики возместили ущерб в полном объеме.

Напомним, что с 2021 года Красноярский край внедряет новую форму оказания социальных услуг — социальный заказ, благодаря которой жители региона, нуждающиеся в помощи, могут выбирать государственного или негосударственного исполнителя. Социальный сертификат позволяет оплачивать эти услуги за счет государства. Опыт привлечения негосударственных организаций в крае является успешным, создавая конкуренцию среди поставщиков и повышая качество оказания услуг жителям региона.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске прокуратура помогла пенсионерке вернуть квартиру, проданную под воздействием мошенников.