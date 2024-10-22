В Красноярском крае исполнители соцзаказа обманом заработали 7 млн рублей

В Красноярском крае выявлены недобросовестные исполнители социального заказа. Об этом сообщили в региональном министерстве социальной политики.
Соцзащита выявила две негосударственные организации, нарушившие соглашение о предоставлении социальных услуг в рамках государственного социального заказа.
Нарушителями оказались двое частных поставщиков. Руководители этих организаций предоставили подложные документы после получения субсидий из краевого бюджета. Ущерб составил 7 млн рублей.
Напомним, что с 2021 года Красноярский край внедряет новую форму оказания социальных услуг — социальный заказ, благодаря которой жители региона, нуждающиеся в помощи, могут выбирать государственного или негосударственного исполнителя. Социальный сертификат позволяет оплачивать эти услуги за счет государства. Опыт привлечения негосударственных организаций в крае является успешным, создавая конкуренцию среди поставщиков и повышая качество оказания услуг жителям региона.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске прокуратура помогла пенсионерке вернуть квартиру, проданную под воздействием мошенников.