Уфимские врачи сделали операцию нерожденному ребенку

В Уфе врачи Республиканского перинатального центра помогли сохранить беременность пациентке. Женщина, находившаяся на 26-й неделе, поступила в РПЦ с тяжелой формой гемолитической болезни плода, вызванной резус-конфликтом. Об этом рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.
По его словам, состояние плода требовало срочного оперативного вмешательства. Врачи приняли решение провести внутриутробное переливание лейкофильтрованных эритроцитов, чтобы повысить показатели гемоглобина и гематокрита у будущего ребенка. Благодаря операции удалось предотвратить отек у плода и продлить беременность еще на 10 недель.
Рахматуллин добавил, что операцию пришлось проводить трижды.
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