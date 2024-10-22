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Уфимские врачи сделали операцию нерожденному ребенку

Врачи Республиканского перинатального центра провели внутриутробную операцию и сохранили беременность.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе врачи Республиканского перинатального центра помогли сохранить беременность пациентке. Женщина, находившаяся на 26-й неделе, поступила в РПЦ с тяжелой формой гемолитической болезни плода, вызванной резус-конфликтом. Об этом рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

По его словам, состояние плода требовало срочного оперативного вмешательства. Врачи приняли решение провести внутриутробное переливание лейкофильтрованных эритроцитов, чтобы повысить показатели гемоглобина и гематокрита у будущего ребенка. Благодаря операции удалось предотвратить отек у плода и продлить беременность еще на 10 недель.

Рахматуллин добавил, что операцию пришлось проводить трижды.

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