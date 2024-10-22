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В Новосибирске житель Читы пытался взять автокредит с поддельным паспортом

Житель Читы с поддельным паспортом пытался взять кредит на автомобиль.

Источник: Сиб.фм

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, 40-летний житель Читы вступил в сговор с неустановленным лицом, который давал консультации и передал ему поддельный паспорт.

В результате летом 2024 года мужчина подготовил все соответствующие документы и пришел за автокредитом в банк — он хотел взять два миллиона рублей. Однако сотрудник успел заметить признаки подделки и позвонил в полицию.

«Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции на месте совершения преступления», — передали в ведомстве.

Напомним, что по решению суда в Новосибирске приставы отняли ребенка у матери.