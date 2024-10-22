Олбани
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области опубликовано видео погони со стрельбой

В Новоаннинском районе арестован водитель, скрывавшийся от госавтоинспекторов.

В Новоаннинском районе наряд ДПС предпринял попытку остановить автомобиль ВАЗ-2114, который проезжал по дороге без государственных регистрационных знаков. Требования правоохранителей об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться, не соблюдая ПДД и создавая угрозу жизни и здоровью граждан.

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, к преследованию злоумышленника подключились несколько экипажей Госавтоинспекции.

Действуя согласно Федеральному закону «О полиции», правоохранители для остановки автомобиля произвели сначала предупредительные выстрелы в воздух, а затем по колесам. После этого машина остановилась, водитель был задержан. К счастью, никто не пострадал.

Выяснилось, что за рулем находился 23-летний молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения, что подтвердило освидетельствование. Составлены материалы, их направили в суд на рассмотрение.

Мужчину признали виновным по ст. 19.3 КоАП РФ, суд назначил ему двое суток ареста.

Кроме того, будут рассмотрены материалы по факту вождения в нетрезвом виде.