В Волгоградской области опубликовано видео погони со стрельбой

В Новоаннинском районе наряд ДПС предпринял попытку остановить автомобиль ВАЗ-2114, который проезжал по дороге без государственных регистрационных знаков. Требования правоохранителей об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться, не соблюдая ПДД и создавая угрозу жизни и здоровью граждан.
Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, к преследованию злоумышленника подключились несколько экипажей Госавтоинспекции.
Действуя согласно Федеральному закону «О полиции», правоохранители для остановки автомобиля произвели сначала предупредительные выстрелы в воздух, а затем по колесам. После этого машина остановилась, водитель был задержан. К счастью, никто не пострадал.
Выяснилось, что за рулем находился 23-летний молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения, что подтвердило освидетельствование. Составлены материалы, их направили в суд на рассмотрение.
Мужчину признали виновным по ст. 19.3 КоАП РФ, суд назначил ему двое суток ареста.
Кроме того, будут рассмотрены материалы по факту вождения в нетрезвом виде.