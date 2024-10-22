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Мужчина провалился под лёд в Канском районе и погиб

В селе Польное Канского района Красноярского края на озере Эливаты погиб мужчина.

Источник: Reuters

Мужчина шёл на лыжах по неокрепшему льду, поскользнулся, упал в воду и пошел ко дну, рассказала Newslab пресс-секретарь службы спасения края Евгения Ващенкова.

Тонущего рыбака пытался спасти очевидец, но смог. Тело погибшего уже нашли.

Спасатели предупреждают о том, что прочный лёд еще не установился даже на Крайнем Севере. В восточной и северной группе районов Красноярского края на водоемах края сейчас образовался неокрепший лёд, а в центральных и южных районах на реках начинается шугоход и появляются первые забереги.

«Лёд еще слишком тонкий и выходить на него опасно, а тем более — выезжать на автомобиле», — отметили в ГУ МЧС.

несчастный случай