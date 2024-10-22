Мужчина провалился под лёд в Канском районе и погиб

Спасатели предупреждают о том, что прочный лёд еще не установился даже на Крайнем Севере. В восточной и северной группе районов Красноярского края на водоемах края сейчас образовался неокрепший лёд, а в центральных и южных районах на реках начинается шугоход и появляются первые забереги.