В аварии с тремя авто в Красноярском крае пострадали взрослые и новорождённый

В аварии с тремя автомобилями в Канском районе пострадали взрослые и новорождённый малыш. Об этом рассказали в краевом ГИБДД. ДТП произошло на 1029 километре автодороги «Сибирь». 31-летний водитель Toyota Allion выехал на «встречку» и столкнулся с двумя машинами.
В результате аварии пострадали пять человек: водители трёх авто и два пассажира «Аллион». Их госпитализировали.
Сотрудники ГИБДД установили, что новорождённый мальчик перевозился без детского удерживающего устройства, прямо на руках у мамы.
В Госавтоинспекции напоминают, что детское автокресло — это жизненная необходимость для маленького пассажира. При столкновении взрослый не удержит ребёнка и может даже нанести ему серьёзные травмы, придавив или прижав к себе.