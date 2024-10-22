Двух полицейских осудили за превышение полномочий в Екатеринбурге

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга 22 октября вынес приговор двум сотрудникам патрульно-постовой службы полиции, обвиняемым в превышении должностных полномочий, с применением насилия.
В августе 2023 года инспектор и полицейский ППС применили физическое насилие к жителю Екатеринбурга, который спросил у них время и стал общаться на отвлеченные темы.
"Сотрудники полиции незаконно, без оформления соответствующих протоколов провели личный досмотр мужчины с досмотром его вещей, незаконно применили к нему специальные средства — наручные браслеты, посадили его в отсек для задержанных служебного автомобиля, ограничив его свободу передвижения, — рассказали подробности в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Затем мужчины вывезли задержанного в Калиновский лесопарк, где жестоко избили.
Суд назначил каждому из осужденных наказание в виде 5 лет лишения свободы. Отбывать срок они будут в исправительной колонии общего режима. Также осужденных лишили специальных званий «лейтенант полиции» и «сержант полиции». Мужчины лишены права занимать должности на госслужбе в ОВД на 3 года.