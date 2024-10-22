Двух полицейских осудили за превышение полномочий в Екатеринбурге

Суд назначил каждому из осужденных наказание в виде 5 лет лишения свободы. Отбывать срок они будут в исправительной колонии общего режима. Также осужденных лишили специальных званий «лейтенант полиции» и «сержант полиции». Мужчины лишены права занимать должности на госслужбе в ОВД на 3 года.