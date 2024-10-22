Бывшая глава госкоммолодежи Башкирии предстанет перед судом

В Уфе осудят экс-главу госкоммолодежи Яну Гайдук. Ее обвиняют в «превышении должностных полномочий, повлекшим тяжкие последствия».
По версии следствия, в 2021 году Гайдук приняла решение отремонтировать объект культурного наследия регионального значения «Дом Костерина и Черникова», расположенный на Пушкина. К строительным работам была привлечена частная компания, которая не прошла конкурс и необходимые процедуры. Пользуясь своим положением, Гайдук принудила руководство ГАУ «Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив» к заключению контракта с выбранной ею организацией на сумму 5,2 млн рублей, а уже через два месяца компанией был подписан акт о выполнении работ.
Следствие считает, что из-за действий Гайдук бюджету Башкирии был причинен ущерб в 2,5 млн рублей, а также незаконно был изменен облик культурного объекта.
— Материалы в отношении должностных лиц, причастных к выполнению работ и их принятию, выделены в отдельное производство, — добавили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
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