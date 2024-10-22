Олбани
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшая глава госкоммолодежи Башкирии предстанет перед судом

Дело экс-главы госкоммолодежи Башкирии направили в суд.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе осудят экс-главу госкоммолодежи Яну Гайдук. Ее обвиняют в «превышении должностных полномочий, повлекшим тяжкие последствия».

По версии следствия, в 2021 году Гайдук приняла решение отремонтировать объект культурного наследия регионального значения «Дом Костерина и Черникова», расположенный на Пушкина. К строительным работам была привлечена частная компания, которая не прошла конкурс и необходимые процедуры. Пользуясь своим положением, Гайдук принудила руководство ГАУ «Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив» к заключению контракта с выбранной ею организацией на сумму 5,2 млн рублей, а уже через два месяца компанией был подписан акт о выполнении работ.

Следствие считает, что из-за действий Гайдук бюджету Башкирии был причинен ущерб в 2,5 млн рублей, а также незаконно был изменен облик культурного объекта.

— Материалы в отношении должностных лиц, причастных к выполнению работ и их принятию, выделены в отдельное производство, — добавили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.